Полиция разыскивает мужчину, причастного к происшествию в кафе в Воронеже

Полицейские устанавливают личность мужчины, который бросил взрывное устройство в кафе в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

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По информации правоохранителей, минувшей ночью полицейским поступило заявление о взрыве в кафе по улице Ленина, 80 — согласно открытым данным, там расположено заведение «Чайхана Восточный».

«В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения установлено, что в ночное время к данному заведению подошёл неизвестный мужчина, разбил стекло входной двери и бросил внутрь помещения неизвестный предмет, вследствие чего произошёл хлопок», — заявили в МВД.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как ранее сообщали СМИ, причиной произошедшего мог стать конфликт интересов местных предпринимателей. В момент инцидента кафе было закрыто — никто не пострадал. По предварительной информации, неизвестный закинул в окно заведения гранату.