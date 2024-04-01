ФСБ рассказала о связи задержанных в Дагестане с терактом в «Крокусе»

В ФСБ заявили, что боевики, задержанные в Дагестане, участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

По данным спецслужбы, задержанные также готовили теракт в Каспийске.

В ФСБ рассказали, в террористическую ячейку, обнаруженную в Дагестане, входили четыре человека. Они занимались разведкой местности, изготовили самодельное взрывное устройство и купили автоматы.

Утром 31 марта силовики заблокировали нескольких террористов в квартирах Махачкалы и Каспийска. В районах, где обнаружили боевиков, ввели режим контртеррористической операции.

Первоначально сообщалось о троих задержанных. Источник РИА Новости в дагестанских правоохранительных органах сообщал, что один из них - житель Дагестана, а двое других - уроженцы Средней Азии. В ФСБ уточнили, что все четверо задержанных - иностранцы.