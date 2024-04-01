Полиция объявила в розыск белый автомобиль после взрыва в российском кафе
Сотрудники полиции объявили в розыск белый легковой автомобиль после взрыва в воронежском кафе «Чайхана». Об этом сообщает Baza.
По версии следователей, водитель машины приехал к заведению за полчаса до взрыва и высадил злоумышленников. Предварительно, мужчина мог не знать об их планах устроить взрыв.
Взрыв в кафе «Чайхана» на улице Ленина в Воронеже произошел около трех часов ночи 1 апреля. Установлено, что неизвестные разбили стекло заведения и забросили внутрь взрывное устройство. В этот момент в здании никого не было, поэтому пострадавших нет.
По предварительным данным, причиной взрыва могли стать разборки конкурентов.
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