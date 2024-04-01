На заводе в Екатеринбурге загорелась кровля

Днем в понедельник, 1 апреля, у одного из цехов предприятия в Екатеринбурге загорелась кровля. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МЧС по Свердловской области.

В МЧС сообщили, что пожар произошел на территории промышленной площадки, расположенной на улице Машиностроителей.

Информации о пострадавших нет. Пожар тушат с помощью 13 единиц специальной техники.

Очевидцы заявили «Ура.ру», что пожар произошел на территории «Уралмашзавода». В пресс-службе предприятия заявили, что здание, где началось возгорание, заводу не принадлежит и находится далеко от его производственных объектов.

В конце января пожар произошел в производственно-складском здании в Арамиле Свердловской области - загорелась кровля. Площадь пожара достигала 800 квадратных метров.