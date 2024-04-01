Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил экстренную посадку в российском регионе

В Туруханском районе Красноярского края вертолет Ми-8 совершил незапланированную посадку. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Газета.Ru

По данным надзорного органа, на борту находились три члена экипажа. Уточняется, что вертолет совершил внеплановую посадку по «техническим причинам». Lenta.ru

Авиаинцидент произошел около 14 часов по местному времени с воздушным судном компании "ЮТэйр-Вертолетные услуги". На борту находились три члена экипажа. Информация об их состоянии, а также о причинах и обстоятельствах происшествия уточняется. Российская газета