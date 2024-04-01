Воры-домушники протащили на автомобиле двух полицейских и попали на видео

В Новотроицке при задержании банды дачных воров-домушников двум полицейским пришлось зацепиться за автомобиль, рискуя попасть под колеса. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Сотрудники заметили машину, в которой находились сообщники, однако те попытались скрыться. Водитель начал совершать резкие маневры. Один из оперативников зацепился за дверь машины, но не смог удержаться на ней. Второй оказался на капоте автомобиля, который набирал скорость», — говорится в публикации.

В результате полицейский разбил лобовое стекло, сделал предупредительный выстрел вверх и под ударами пассажира на переднем сиденье попытался выдернуть ключ зажигания. Однако сотрудник сорвался с капота и упал на асфальт. На помощь подоспели другие полицейские. В итоге трех подозреваемых мужчин, находившихся в автомобиле, удалось задержать. Среди них был несовершеннолетний. Отмечается, что банда обкрадывала дачные дома — в машине нашли телевизоры и бытовые приборы. Было возбуждено несколько уголовных дел. Отличившихся оперативников наградят ведомственными наградами.

До этого в Курганской области водитель отечественного автомобиля сбил сотрудника Госавтоинспекции и протащил его по улице. Возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. Машина отправлена на штрафстоянку. О состоянии сотрудника полиции ничего не известно.