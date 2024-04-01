Причиной взрыва в воронежском кафе «Чайхона», по предварительным данным, могла стать брошенная в окно граната. Такие подробности стали известны Telegram-каналу Mash.

По данным канала, это основная версия следователей на данный момент.

В то же время источник «Ленты.ру» отметил, что пока специалисты не сделали окончательного вывода о причинах взрыва.

В Воронеже в кафе произошел взрыв

«С высокой степенью вероятности в кафе сработало самодельное пиротехническое устройство, однако до заключения экспертов говорить рано», — сообщил он.

О взрыве в кафе «Чайхона», расположенном на улице Ленина в Воронеже, стало известно ранее 1 апреля. Около трех часов ночи неизвестный разбил стекло и бросил внутрь некий предмет. В этот момент в кафе никого не было.

Сигнал в полицию поступил около восьми часов утра 1 апреля, когда работники кафе пришли на работу и обнаружили повреждения.