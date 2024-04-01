Пенсионер вложил в проект мошенников 14 млн рублей

Житель Нижегородской области "инвестировал" в мошенников более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.

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В беседе с правоохранителями 84-летний мужчина из Балахны рассказал, что в ноябре минувшего года с ним связались аферисты и предложили инвестировать в одну из площадок в интернете. Пенсионер заинтересовался предложением и перевел на указанный счет 15 тысяч рублей.

В последствии пожилой россиянин несколько раз отправлял деньги на счета или курьерами. Спустя некоторое время мошенники перестали выходить на связь.

Пенсионер понял, что его обманули и обратился в полицию. Всего он отдал мошенникам более 14,4 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

На данный момент сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия. Аферистов ищут.