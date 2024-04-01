В Санкт-Петербурге сгорел трамвай

В Санкт-Петербурге произошло возгорание трамвая маршрута № 48. Инцидент произошел на улице Покрышева, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что информация о пожаре в Приморском районе поступила на пульт дежурного рано утром - в 6:39. Огонь охватил весь вагон трамвая. Спустя примерно полчаса возгорание удалось потушить. К процессу тушения привлекли несколько пожарных расчетов и ряд спасателей.

Пожар привел к образованию пробки на трамвайном маршруте. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание.

28 марта сообщалось, что мужчина спас девушку из полыхающей машины, которая находилась на парковке возле дома в Академическом районе Екатеринбурга. Как отметило издание «КП», инцидент произошел ранним утром 26 марта.

До этого под Санкт-Петербургом начался крупный пожар - загорелся ангар на площади 1 тыс. кв м.