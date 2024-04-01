СК задержал двух сотрудников Ростехнадзора по делу о руднике «Пионер»

По делу о руднике «Пионер» в Амурской области задержаны замглавы регионального управления Ростехнадзора и старший инспектор отдела по надзору за опасными производственными объектами ведомства, сообщил Следственный комитет.

Их подозревают в халатности, согласно версии следствия, в 2022 и 2023 годах в ходе плановых проверок рудника они не выявили грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, указал СК в своем Telegram-канале.

В результате не были пресечены нарушения, в том числе по решению вопроса о приостановке работы рудника. Из-за этого объект эксплуатировался с грубыми нарушениями.

Также продолжается расследование уголовного дела по факту нарушения требований безопасности при ведении работ. Обвинение предъявили управляющему директору рудника, его поместили под стражу.

Спасательную операцию на руднике «Пионер» официально завершили из-за угроз повторных обвалов. В шахте оставались заблокированными 13 горняков.