В Воронеже в кафе произошел взрыв

Взрыв произошел в здании кафе в Воронеже на улице Ленина, повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова. ТАСС

«В отдел полиции №6... поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения», — рассказала она. NSN.FM

В городских каналах в соцсетях сообщается, что ЧП произошло в доме номер 80, полиция оцепила здание. Обстоятельства случившегося выясняются, о пострадавших не сообщается. Парламентская газета