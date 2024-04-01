Заявивший о планах устроить теракт мужчина задержан в Ростовской области

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Ростовской области задержали мужчину, который вступил в террористическую организацию и заявил о своей готовности совершить нападение. Об этом в понедельник, 1 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что задержанный проживал в городе Новошахтинске.

— Находясь на территории Ростовской области, мужчина связался с представителем террористической организации и подтвердил свое участие в ней, а также заявил о готовности к совершению диверсионных и террористических актов в ее интересах, — рассказали в службе.

Также правоохранители изъяли у задержанного средства связи, с помощью которых он, предположительно, выходил на контакт с другими преступниками. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности террористической организации, передает ТАСС.

31 марта сотрудники спецслужб в ходе контртеррористической операции в Дагестане задержали трех планировавших теракт преступников.

В начале марта сотрудники силовых структур в результате контртеррористической операции в городе Карабулаке в Ингушетии устранили шестерых боевиков, которые оказывали вооруженное сопротивление.