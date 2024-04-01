Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников МУ МВД России «Орское», которые задержали подозреваемых в серии преступлений

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение наградить сотрудников МУ МВД России «Орское», которые проявили отвагу при задержании подозреваемых в серии преступлений. Произошедшее могло бы стать сюжетом захватывающего фильма. Чтобы взять домушников с поличным, одному из оперативников пришлось полтора километра проехать на капоте их автомобиля и применить огнестрельное оружие. Подозреваемые в серии краж из дачных домов попали в поле зрения сотрудников полиции в январе этого года. С места одного из преступлений были изъяты записи видеокамер, которые зафиксировали лица соучастников. В результате оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Группа полицейских на трех автомобилях выехала для их задержания. В одном из дворов города Новотроицка сотрудники заметили машину, в которой находились сообщники, однако те попытались скрыться. Водитель начал совершать резкие маневры. Один из оперативников зацепился за дверь машины, но не смог удержаться на ней. Второй оказался на капоте автомобиля, который набирал скорость. Сотрудник уголовного розыска мог в любой момент попасть под колеса. Тогда он разбил лобовое стекло и потребовал остановить машину, но водитель проигнорировал это требование. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полицейский произвел предупредительный выстрел вверх, а затем попытался выдернуть ключ из замка зажигания. Однако в этот момент пассажир, находящийся на переднем сиденье, нанес ему несколько ударов по руке. Водитель резко повернул в сторону, и сотрудник, сорвавшись с капота, упал на асфальт. Тем не менее скрыться злоумышленникам не удалось – подоспевшие коллеги полицейского задержали двоих мужчин в возрасте 41 и 43 лет, а также 15-летнего пасынка одного из них. В ходе осмотра в автомобиле обнаружено похищенное из частных домов имущество – телевизоры, электроинструменты и бытовые предметы. В настоящее время возбуждено несколько уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ, которые соединены в одно производство. Двое задержанных заключены под стражу. Материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти, а также вовлечения несовершеннолетнего в преступную деятельность направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.Решением Владимира Колокольцева отличившиеся оперативники будут представлены к ведомственным наградам», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.