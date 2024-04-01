В Воронеже в кафе произошел взрыв

Взрыв произошел в здании кафе в Воронеже на улице Ленина, повреждены стекла, на месте работает следственно-оперативная группа. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

"В отдел полиции №6 УМВД России по г. Воронежу поступило сообщение о повреждении витринных стекол в одном из кафе, расположенных на улице Ленина, и последующем хлопке внутри помещения. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства", - сообщила она.