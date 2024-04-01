В Иркутске задержали вылет рейса из-за шутки пассажира

Пассажир рейса Иркутск – Владивосток пошутил о том, что в багаже находится взрывное устройство, в итоге вылет задержали на 3,5 часа. Об этом в своем Telegram-канале заявила авиакомпания IrAero.

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По данным авиакомпании, на момент «шутки» на борту самолета находилось 93 пассажира.

«В соответствии с правилами авиационной безопасности, командир воздушного судна принял решение о высадке людей и повторном досмотре. "Шутника" сняли с рейса и передали полиции», —говорится в заявлении авиакомпании.

В итоге самолет, который должен был вылететь в 3:45 по местному времени, улетел в 7:19 с задержкой более 3,5 часов.

По данным авиаперевозчика, с начала года – это первый подобный случай, в прошлом году на рейсах авиакомпании было три таких инцидента, как и годом ранее, пишет РИА Новости.

Ранее из-за паники двух россиянок был задержан рейс ZF 2908 Пхукет – Москва авиакомпании Azur Air. Очевидцы рассказали, что на борту две девушки начали возмущаться из-за сильной духоты. Затем у них началась паника, и они передумали лететь. Стюардессы предложили вызвать медиков, но девушек это не устроило.

Другие пассажиры не жаловались на условия в самолете. Вылет Boeing 767-300 задержали на три часа из-за выгрузки багажа.