В Дагестане рассказали о задержанных боевиках из Средней Азии

Двое из трех предполагаемых террористов, задержанных в Дагестане, оказались выходцами из Средней Азии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в дагестанских правоохранительных органах.

Утром 31 марта в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили о террористах, которых силовики заблокировали в квартирах Махачкалы и Каспийска. В районах, где обнаружили боевиков, ввели режим контртеррористической операции.

В результате были задержаны трое боевиков. В НАК сообщили, что задержанные планировали совершить несколько терактов, у них нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Источник РИА Новости сообщил, что один из задержанных —житель Дагестана, а двое — уроженцы Средней Азии.