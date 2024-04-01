Владелец ГК «Гранель» стал фигурантом дела о взятке

Владелец девелоперской группы «Гранель» Ильшат Нигматуллин стал фигурантом дела о даче взятки в особо крупном размере.

Об этом пишут «Ведомости».

По данным газеты, в отношении Нигматуллина избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

«Это «облегчённая версия» домашнего ареста», — говорится в публикации.

Отмечается, что фактически Нигматуллин может днём перемещаться по городу, приезжать в офис, но вечером обязан находиться по месту жительства.