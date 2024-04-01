Свыше 900 дач на Алтае ушли под воду

Талыми водами в Алтайском крае подтоплено 943 приусадебных участка. Людям оказывается необходимая помощь. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

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«По уточненной информации остаются подтопленными 478 жилых домов и 943 приусадебных участка в 40 населенных пунктах. Развернуто 3 пункта временного размещения, в которых размещено 165 человек, в том числе 30 детей», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что наиболее сложная паводковая обстановка в Михайловском районе. Затоплены дома в селе Михайловское и селе Ракиты.

На контроле ситуация в городах Камень-на-Оби, Славгород, а также в Благовещенском, Бурлинском, Первомайском и Немецком национальном районах. Спасатели делают все возможное для минимизации последствий прихода талых вод. В выходные в крае был введен режим ЧС из-за резкого ухудшения паводковой обстановки. Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, какие районы по мнению МЧС рискуют этой весной попасть в зону паводка.