На Камчатке самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетной полосы

Лайнер Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Елизово на Камчатке. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

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Самолет следовал по маршруту Петропавловск-Камчатский — Магадан и завяз в снегу во время взлета. На его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал. Все были эвакуированы.

Причины случившегося будет выяснять специальная комиссия Росавиации, отмечается в посте.

Камчатка уже несколько дней находится во власти сильного циклона. В аэропорту Елизово были задержаны вылеты рейсов в Северо-Курильск и Тиличики. Из-за метели и порывистого ветра отменены занятия в школах Петропавловска-Камчатского.

Аэропорт Домодедово может выплатить компенсацию за поврежденный пассажирский самолет Airbus A380. Об этом 28 марта сообщает Shot. Накануне с воздушным судном столкнулся водовоз. На данный момент авиакомпания Emirates подсчитывает, во сколько обойдется ремонт Airbus A380 и его дальнейший простой.