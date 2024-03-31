В Москве задержали бывшего вице-премьера Чувашии

Правоохранители задержали в Москве бывшего вице-премьера Чувашии Павла Данилова. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах республики.

"[Павел Данилов задержан в Москве], да. [Его] в коррупции подозревают", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

На региональном интернет-портале правовой информации 31 марта опубликован указ главы Чувашии Олега Николаева, датированный 25 марта, об освобождении Данилова от должности заместителя председателя кабинета министров республики и увольнении его с 31 марта "по инициативе работника". Данилов был назначен вице-премьером Чувашии 11 сентября 2023 года, до этого он возглавлял Минстрой республики.