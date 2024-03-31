В Совфеде оценили идею отправить в Белоруссию террористов из «Крокуса»

Террористов, устроивших теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», следует судить в России по законам страны, сообщил изданию «Подъем» глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отреагировал на предложение экстрадировать преступников в Белоруссию, поскольку в республике есть смертная казнь. Клишас призвал депутатов уважительно относиться к российской правовой системе.

Россия — суверенное государство и осуществляет в пределах своей территории всю полноту государственной власти, в том числе и правосудие. Нужно всем с уважением относиться к российской правовой системе, в том числе к судебной власти. Террористов должны судить в России по законам Российской Федерации, — заявил сенатор.