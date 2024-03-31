Стали известны новые подробности убийства перебежчика Кузьминова

Злоумышленники, причастные к смерти летчика Максима Кузьминова, шесть раз выстрелили в перебежчика из РФ, а затем переехали его машиной, пишут в статье для New York Times обозреватели Майкл Швирц и Хосе Баутиста.

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Западные СМИ сообщили о смерти вертолетчика 19 февраля 2024 года. Позднее его смерть подтвердили силовые ведомства Испании и Украины.

Авторы статьи заметили, что двое нападавших вышли из машины, окликнули Максима, а затем открыли огонь на поражение. Кузьминов, несмотря на то, что в него попали шесть пуль, смог пробежать небольшое расстояние, после чего рухнул на пандус.

Убийцы убрали оружие, сели в машину, и, выезжая, переехали тело Кузьминова, пояснили журналисты.

По данным следствия, на месте происшествия были найдены гильзы от 9-миллиметровых патронов от пистолета Макарова. В полиции добавили, что убийцы в капюшонах были профессионалами: «выполнили свою миссию и быстро исчезли».

В Гражданской гвардии уточнили, что Кузьминов после прибытия в Испанию не скрывался, посещал увеселительные заведения.

Ранее сообщалось, что в 2023 году российский летчик по наущению украинской разведки угнал вертолет Ми-8 из Курска и переправился на нем на Украину.

Летчик Кузьминов въехал в Испанию по паспорту на имя Игоря Шевченко

Безоружные члены экипажа, которые в момент угона находились на воздушном судне, предположительно были ликвидированы сотрудниками ГУР, которые встречали вертолет в условленном месте.