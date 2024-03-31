В Казани в бассейне фитнес-клуба утонул ребенок

Несчастный случай произошел в бассейне одного из фитнес-клубов Советского района Казани. Там утонул ребенок 7 лет, сообщает прокуратура Татарстана.

Надзорное ведомство организовало прокурорскую проверку.

«Для выяснения причин и обстоятельств случившегося на место происшествия выехал представитель надзорного ведомства», — рассказали в прокуратуре.

Там отметили, что сейчас решается вопрос о направлении собранных материалов в следственные органы для возбуждении уголовного дела.