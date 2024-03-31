Уральцы устроили потасовку со стрельбой на улице

На Урале после потасовки со стрельбой между двумя мужчинами возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Ura.ru.

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По информации агентства, инцидент произошел в городе Среднеуральске Свердловской области. Двое мужчин устроили потасовку со стрельбой на улице. В результате один из них получил пулевое ранение.

На место выехали сотрудники правоохранительных органов, которые установили личности участников конфликта. Ими оказались два местных жителя 1987 и 1997 года рождения, один из них ранее был судим.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Там ему оказали необходимую помощь и отпустили домой.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Сообщается, что стрельба производилась из охолощенного пистолета, который, предварительно, переделали в травматический. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.