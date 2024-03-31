Глава Дагестана назвал причину выявления террористов в регионе

Террористов в Дагестане, задержанных в рамках контртеррористической операции в Каспийске и Махачкале, нашли благодаря усилению безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Причину выявления преступников назвал глава региона Сергей Меликов в Telegram.

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«Выявление преступников произошло в том числе в рамках усиления безопасности после теракта в Подмосковье», — написал он.

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Утром воскресенья, 31 марта, на территории Махачкалы и Каспийска объявили режим КТО. В ходе операции силовиками были задержаны трое человек, планировавших совершить теракт. У них нашли автоматическое оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

В 12:00 того же дня режим КТО был снят. В ходе него никто из жителей и гостей республики, а также личного состава сил правопорядка не пострадал.