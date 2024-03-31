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В МЧС раскрыли последствия весеннего половодья в 22 регионах России

Весеннее половодье в России охватило 22 региона страны. Об этом в воскресенье, 31 марта, со ссылкой на МЧС России в своем Telegram-канале сообщают Iz.ru.

В МЧС рассказали о последствиях весеннего половодья в 22 регионах России
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По данным ведомства, подтопленными в следствие паводков оказались 128 жилых домов и свыше 1,9 тысяч приусадебных участков. Самая сложная обстановка в Алтайском крае, где вода подтопила 923 участка и 127 домов. Спасатели организовали отсыпку низменных мест и откачку воды.

Россияне начали сплавляться по затопленным из-за паводков дорогам

26 марта научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Смоленской и Тверской областей об опасном половодье.

Происшествия
Роман Вильфанд
МЧС России
Алтайский Край
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