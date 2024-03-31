СМИ: Задержанные в Дагестане террористы имели отношение к теракту в «Крокусе»

Задержанные в Дагестане террористы могли иметь прямое отношение к участникам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом стало известно в воскресенье, 31 марта.

31 марта сотрудники спецслужб в ходе контртеррористической операции (КТО) в Дагестане задержали трех планировавших теракт преступников.

— Задержанные сегодня в Дагестане в ходе КТО граждане среднеазиатской республики, по предварительной информации, имели прямое отношение к террористам, которые напали на «Крокус Сити холл», — передает News.ru.

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Утром этого же дня в Ленинском и Советском районах Махачкалы, а также в Каспийске был введен режим контртеррористической операции.

В начале марта сотрудники силовых структур в результате КТО в городе Карабулаке в Ингушетии устранили шестерых боевиков, которые оказывали вооруженное сопротивление.

В ночь с 2 на 3 марта режим контртеррористической операции по нейтрализации боевиков, планировавших террористические преступления, стартовала в Карабулаке в Ингушетии. Там начались перестрелки между боевиками и правоохранителями.