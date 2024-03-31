В Дагестане во время КТО задержали троих террористов

Силовики в ходе контртеррористической операции задержали в Махачкале и Каспийске трех преступников. Они планировали совершить теракты в регионе, пишет РИА «Новости».

Правоохранители при осмотре мест задержания преступников обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.

Спецназ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска

Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе КТО нет.

Ранее сообщалось, что в Каспийске спецназ заблокировал в жилом доме двух преступников, а в Махачкале — одного.