В Дагестане во время КТО задержали троих террористов
Силовики в ходе контртеррористической операции задержали в Махачкале и Каспийске трех преступников. Они планировали совершить теракты в регионе, пишет РИА «Новости».
Правоохранители при осмотре мест задержания преступников обнаружили автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению СВУ.
Спецназ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска
Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе КТО нет.
Ранее сообщалось, что в Каспийске спецназ заблокировал в жилом доме двух преступников, а в Махачкале — одного.
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