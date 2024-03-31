В двух разведочных скважинах рудника «Пионер» обнаружили воду

В пятой и шестой скважинах на руднике «Пионер» в Амурской области, где произошел прорыв горных пород и под завалами оказались 13 человек, обнаружили воду. Об этом указано в сообщении Главного управления МЧС России по региону, передает ТАСС.

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«При бурении пятая и шестая скважины вышли в горные выработки, проведены их обследования при помощи видеокамеры и измерительных приборов, которые показали наличие воды, глины, льда», — уточняется в документе, в котором также отмечено об опасности повторного прорыва.