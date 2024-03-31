Спецназ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска

Спецназ ФСБ заблокировал террористов в жилых домах Махачкалы и Каспийска, сообщает Национальный антитеррористический комитет. Ранее в этих городах был введен режим контртеррористической операции.

«Органы безопасности в ходе оперативно-розыскных мероприятий получили информацию о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Ночью их заблокировали в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска», — сообщает РИА Новости со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

В Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции

Ранее для безопасности граждан в этих районах был введен режим контртеррористической операции. По информации НАК, жители окрестных домов эвакуированы.