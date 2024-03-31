В Махачкале и Каспийске ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции ввели в двух районах Махачкалы и Каспийске, сообщает «РЕН ТВ».

По данным регионального управления ФСБ, оперативные мероприятия проводятся в Ленинском и Советском районе Махачкалы, а также в Каспийске.

Другие подробности неизвестны.

2 марта спецназ ФСБ блокировал боевиков в доме в Карабулаке. Произошла перестрелка, затем вспыхнул пожар. Злоумышленники пытались переместиться на другой этаж. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.

Спецназ заблокировал террористов в домах Махачкалы и Каспийска