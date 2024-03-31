Режим контртеррористической операции ввели в Махачкале и Каспийске
Стало известно о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске.
Как сообщил оперативный штаб ФСБ в Дагестане, он начал действовать с 5:35 в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. Однако о причинах его введения пока не объявляется.
«Оперативный штаб в Дагестане обращается ко всем жителям республики с просьбой о повышении бдительности и оказании всесторонней поддержки правоохранительным органам в решении задач по борьбе с экстремизмом и терроризмом», - приводят «Известия» слова представителя ФСБ.