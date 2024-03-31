Режим контртеррористической операции ввели в Махачкале и Каспийске

Стало известно о введении режима контртеррористической операции (КТО) в Махачкале и Каспийске.

Как сообщил оперативный штаб ФСБ в Дагестане, он начал действовать с 5:35 в пределах Ленинского, Советского районов Махачкалы и города Каспийска. Однако о причинах его введения пока не объявляется.