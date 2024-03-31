В США второй раз за неделю грузовое судно врезалось в мост

В штате Оклахома в США грузовая баржа врезалась в мост, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на патрульную службу полиции штата.

В результате движение по шоссе US-59 к югу от Саллисо у водохранилища Керра было полностью парализовано. Мост был перекрыт до окончания проверки состояния опор, с которыми столкнулось судно. По словам инженеров, мост не поврежден, после чего движение было открыто.

На обнародованных фотографиях видно, что корпус баржи оказался существенно искорежен. В нем образовалась пробоина, расположенная выше уровня воды. На опорах от столкновения остались царапины.

Пять дней назад в Балтиморе другое судно врезалось в мост Key Bridge. На его восстановление потребуется до миллиарда долларов и около семи лет. В результате в воду упали до двух десятков человек и несколько транспортных средств. Погибли шести человек, известно об одном спасенном.

По словам экспертов, грузовое судно врезалось в мост из-за усталости экипажа или технической неисправности. Этот корабль в 2016 году уже врезался в каменную стену причала в порту Антверпена в Бельгии.

Ранее у него неоднократно возникали технические проблемы.