В Подмосковье горит рыбный цех

Пожар на площади 900 квадратных метров был зафиксирован в рыбном цехе в Московской области, передает пресс-служба МЧС России. По имеющейся информации, инцидент произошел в деревне Брехово.

В деревне Брехово горит рыбный цех. Площадь пожара — 900 квадратных метров. Самостоятельно эвакуировались три человека. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется, — уточнили в ведомстве.

Сведения о наличии или отсутствии пострадавших в результате пожара будут уточняться. В МЧС другой информации не обнародовали.

Ранее в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана произошло возгорание. Загорелась кровля здания. В оперативных службах передавали, что из вуза эвакуировали людей. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

До этого на Калужском шоссе в Новой Москве загорелся супермаркет «Дикси». Возгорание началось со стены, после чего огонь перекинулся на крышу. Площадь пожара на момент прибытия сотрудников спасательной службы составляла 80 квадратных метров. Данные о пострадавших не поступали, людей в здании не было.

Кроме этого, огонь вспыхнул на борту роскошного круизного лайнера Nieuw Amsterdam, отправившегося в семидневное путешествие на Багамы. Из-за возгорания двое сотрудников оказались в огненной ловушке, оба работника погибли.