Взрыв автомобиля в Сирии: не менее семи человек погибли

Как минимум семь человек погибли и около 30 получили ранения в результате взрыва автомобиля в Сирии, сообщает Reuters.

По другим данным, погибших десять человек. Инцидент произошел в городе Азаз, который удерживают повстанцы. Это случилось недалеко от границы с Турцией в районе местного рынка.

Взрыв произошел во время пикового ночного шоппинга после окончания поста во время мусульманского месяца Рамадан.

«Это время пришло из-за сильного скопления покупателей», — сказал Ясин Шалаби, который был рядом с местом взрыва, делая покупки со своей семьей.

После взрыва произошел пожар. На месте работают медики и спасатели.

Непосредственного заявления об ответственности не последовало.

В населенном арабами городе, которым управляют сирийские повстанческие группировки, поддерживаемые Турцией, выступающей против президента Сирии Башара Асада, было относительно тихо с тех пор, как более двух лет назад в нем произошел взрыв автомобиля.

Крупные города северо-западной приграничной зоны в последние годы часто подвергались взрывам в густонаселенных жилых кварталах.