Стало известно, почему террористы в «Крокусе» не вступили в бой с полицией

Филиал террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)* опубликовал отчет, в котором изложил свою версию произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на документ, вооруженным террористам удалось лишить жизни около 200 человек, а еще несколько сотен посетителей «Крокуса» погибли из-за пожара.

В отчете также говорится, что исполнители теракта готовились вступить в бой с полицией, так как у них были снаряды «в большом количестве», но планы пришлось изменить из-за внезапно обнаружившейся неисправности оружия.

Число погибших в «Крокусе» выросло

Ранее сообщалось, что следователи установили личности 134 жертв теракта в «Крокусе».

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией и её деятельность в России запрещена.