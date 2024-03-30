Стало известно, чем занимался девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе»

Telegram-канал Mash сообщил, что девятый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои получил в Таджикистане высшее образование и устроился работать на стройку в Россию. По данным канала, за несколько дней до трагедии он уволился.

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Mash уточнил, что в России он жил один год, судимостей не имел, жены тоже. По данным канала, за несколько дней до теракта он съехал из съемной квартиры и поселился в хостеле, где рассказал сожителям о некой подработке за 30 тысяч рублей. Mash отметил, что речь шла об «уборке мусора». В публикации также отмечается, что каждое утро Лутфуллои созванивался с отцом.

Басманный районный суд Москвы арестовал уроженца Таджикистана Назримада Лутфуллои до 22 мая 2024 года. Девятый фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» признал свою вину лишь частично. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Известно, что подозреваемому 24 года, он родом из села Догистон в Таджикистане. У него была временная регистрация в московском районе Гольяново на улице Монтажной. В пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы отметили, что мужчина был задержан на следующий день после трагедии, вечером 23 марта.