Пожилого итальянца задержали в Перми по подозрению в подготовке диверсии

Пожилого гражданина Италии задержали за шпионаж в Пермском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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«Мужчина долго фоткал составы и окрестности у станции »Пермь – Сортировочная». Бдительные пермяки вызвали полицию. Дедулю забрали в отделение, но языка он не знал, поэтому опросить его удалось только с приходом переводчика», — написали в канале.

Источник уточнил, что задержанного мужчину зовут Алоизи Бруно. Выяснилось, что пожилой путешественник регулярно посещает Пермь. Он приезжает к своей знакомой, живущей в этом городе.

Пожилой мужчина фотографировал поезда для того, чтобы показать необычные составы своим внукам на родине.

Силовики бдительно следят за возможными диверсиями. Незадолго до этого в Саратовской области двоих студентов 17 и 19 лет отправили в колонию за попытку диверсии на ж/д.

По информации суда, инцидент произошел в мае прошло года, когда неизвестный в мессенджере предложил студенту поджечь два релейных шкафа на ж/д станции «Жасминная» за вознаграждение в 30 тысяч рублей.