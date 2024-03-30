Пенсионерка упала в шахту лифта с третьего этажа

Жительница города Иваново упала в шахту лифта на кабину с третьего этажа, сообщили в пресс-службе МЧС России по Ивановской области. Инцидент произошел в доме на Инженерной улице. По данным ведомства, после падения 82-летняя женщина находилась в сознании, с ней поддерживалась связь.

На момент прибытия дежурного караула третьей пожарно-спасательной части было установлено, что с третьего этажа в шахту лифта на кабину упала бабушка 1941 г. р. <...> Во время проведения спасательных работ бабушка была в сознании, с ней поддерживали связь, — говорится в сообщении.

Прибывшие на вызов спасатели совместно с пожарными вытащили пострадавшую из шахты лифта. Они передали 82-летнюю пенсионерку врачам. Женщина была госпитализирована в областную больницу.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве местный житель сдал назад на большой скорости и врезался в подъезд, из которого выходила пожилая пара. Мужчина не смог вовремя остановиться и придавил пенсионерку. Пострадавшую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого ГУ МВД по Кемеровской области сообщило, что в Новокузнецке водитель скорой помощи сбил на пешеходном переходе пенсионерку. От полученных травм женщина скончалась в больнице.