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В траурной церемонии у "Крокус сити холла" приняли участие более 130 дипмиссий

Сотрудники более чем 130 дипломатических миссий приняли участие в траурной церемонии возложения цветов к стихийному мемориалу у "Крокус сити холла" в память о погибших в результате теракта 22 марта. Об этом говорится в сообщении департамента государственного протокола МИД РФ.

В траурной церемонии у "Крокус сити холла" приняли участие более 130 дипмиссий
© ТАСС
"30 марта 2024 года состоялась церемония возложения цветов к стихийному мемориалу у комплекса "Крокус сити холл". В мемориальной акции приняли участие главы и сотрудники более чем 130 дипломатических миссий (более 250 человек)", - говорится в сообщении.

"Глубоко признательны уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час", - добавили в департаменте.

Как передавал ранее корреспондент ТАСС, в траурной церемонии, начавшейся с минуты молчания, приняли участие дипломаты зарубежных стран со всего мира: представители стран Азии, Африки, СНГ, Ближнего Востока, Латинской Америки, Европы. В том числе среди участников послы Белоруссии, Ватикана, Египта, ЕС, Марокко, Ливана, Никарагуа, Палестины, Сербии, Сирии, США, Сьерра-Леоне, Турции.

Происшествия
МИД России
ЕС
Сьерра-Леоне
Никарагуа
Палестинская Территория, Оккупированная
Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
Ливан
Марокко
Сербия
Египет
Сирийская Арабская Республика
Турция
Беларусь
Соединенные Штаты
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