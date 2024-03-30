Россияне начали сплавляться по затопленным из-за паводков дорогам

В Оренбургскую область пришли паводки. По затопленным дорогам местные жители начали вынужденно сплавляться на лодках, передает телеканал РЕН ТВ.

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Вода подступает прямо к жилым домам, размывает дороги и дворы. В 23 районах региона введен режим повышенной готовности. По данным местного управления МЧС, в зоне риска находятся 257 населенных пунктов. Спасатели работают в круглосуточном режиме, проводятся превентивные мероприятия — ослабление льда, расчистка русел рек. С быстро прибывающей водой техника не справляется.

Вплавь Оренбурге. В попытках спасти тонущий в луже прицеп жителю административного центра пришлось встать на сапборд. На ежегодное затопление улиц жители оренбургских поселков Берды и Энергостроитель пожаловались президенту. Талые воды, по их словам, коммунальщики второй год отводят к селам.

От весенних паводков страдают 18 российских регионов. В Саратовской области из берегов вышли сразу четыре реки. Поселки отрезаны от дорог, жителей отправляют в пункты временного размещения. В Алтайском крае подтоплено более 250 приусадебных участков и десятки домов. В Алтайском крае вода смыла в кювет рейсовый автобус с детьми. Пассажиров эвакуировали с помощью автокрана.

Ранее из-за разлива реки затопило город Актобе в Казахстане. Жителям приходится передвигаться на моторных лодках, вода затапливает автомобили и автобусы. Некоторые горожане прямо на улицах ловят рыбу.