Ликвидировано открытое горение на кровле корпуса Бауманки

Открытое горение на кровле корпуса МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По словам собеседника агентства, открытое горение ликвидировано и проводится проливка. В пресс-службе университета сообщили, что угрозы для жизни студентов и сотрудников в настоящее время нет. По уточненной информации, горел реконструируемый корпус МГТУ в Бригадирском переулке. Здание построили в конце XIX века. В нем находилась химическая лаборатория Императорского Московского технического училища. 28 марта сообщалось, что в Москве на Калужском шоссе произошел пожар в торговом центре "Красная Пахра". Изначально загорелась стена, потом огонь перекинулся на кровлю. До этого сообщалось, что крупный пожар в цехе с пиломатериалами полностью потушили в Красноярском крае. В ГУ МЧС России рассказали, что площадь пожара в цехе с пиломатериалами составила 1000 квадратных метров.