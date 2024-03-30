При обстреле Брянской области ранены двое взрослых и девушка-подросток

Три местных жителя пострадали в результате атаки ВСУ на приграничные районы Брянщины.

Как сообщил губернатор Александр Богомаз, при обстреле села Курковичи Стародубского округа получила ранение девушка-подросток. Сейчас ей оказывают помощь в больнице.

В Курковичах частично повреждено четыре жилых дома, нарушено энергоснабжение.

Еще двое жителей были легко ранены при обстреле поселка Белая Березка Трубчевского района. Они также доставлены в больницу.

В поселке частично повреждено два многоквартирных, несколько частных домов и производственное помещение, нарушено энергоснабжение, отметил Богомаз. Оперативные и экстренные службы работают на месте.