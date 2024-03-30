Самолет вернулся в аэропорт Южно-Сахалинска из-за разгерметизации

Самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Харбин, вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. По информации ведомства, самолет dhc 8-400 авиакомпании "Аврора", вылетевший в китайских город Харбин, вынужденно вернулся в аэропорт вылета и совершил посадку. По предварительным данным, причиной стала разгерметизация. Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего с воздушным судном. В рамках проверочных мероприятий ведомство даст оценку соблюдению обязательных требований при подготовке самолета к вылету. До этого летевший из Уфы в Ярославль самолет Bombardier CRJ 200 авиакомпании "ЮВТ АЭРО" экстренно сел в Казани из-за треснувшего лобового стекла. Авиаперевозчик рассказал, что стекло воздушного судна многослойное. Трещина образовалась во внешнем слое.

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