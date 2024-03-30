В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за паводка

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко с сегодняшнего дня, 30 марта, ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком. В крае подтоплено свыше 600 приусадебных участков и около 90 домов в девяти населенных пунктах.

Кроме того, из-за разлива талых вод перекрыто восемь участков дорог. В зоне подтоплений Шипуновский, Советский, Рубцовский, Михаловский и другие районы. В селе Михайловское развернуты водоналивные дамбы, пострадавшим помогают группы быстрого реагирования. В организованных пунктах временного размещения уже 70 человек.

Как сообщил Виктор Томенко, МЧС и другие экстренные службы, а также метеослужба и администрации муниципалитетов работают в усиленном режиме. Роспотребнадзор мониторит санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Жители села Михайловское отрезаны водой от дровяных сараев - спасатели помогают "эвакуировать" топливо.