В 18 регионах РФ зафиксировали подтопления вешними водами

Подтопления произошли в 18 регионах РФ. Больше всего подтопленных участков зафиксировано в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По данным на пятницу, подтопления половодьем зафиксированы в 18 регионах РФ. Больше всего - 790 дачных участков - подтоплены в ЛНР. Восемь жилых домов подтоплены в Саратовской области. Также уровни воды высоки в Башкирии, Брянской, Оренбургской, Кемеровской, Воронежской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Смоленской, Ульяновской, Орловской, Ярославской и Московской областях, а также на Алтае", - сказал собеседник агентства.

Всего подтоплено 876 приусадебных участков, некоторые с дачными домиками, 8 жилых домов, 57 мостов, 30 участков дорог.

В пресс-службе МЧС России добавили, что проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки. Для этого изучаются данные со спутников и беспилотников, в работу внедрены ортофотопланы и цифровые модели рельефа.