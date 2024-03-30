В 18 регионах РФ зафиксировали подтопления вешними водами
Подтопления произошли в 18 регионах РФ. Больше всего подтопленных участков зафиксировано в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили ТАСС в оперативных службах.
"По данным на пятницу, подтопления половодьем зафиксированы в 18 регионах РФ. Больше всего - 790 дачных участков - подтоплены в ЛНР. Восемь жилых домов подтоплены в Саратовской области. Также уровни воды высоки в Башкирии, Брянской, Оренбургской, Кемеровской, Воронежской, Тульской, Калужской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Смоленской, Ульяновской, Орловской, Ярославской и Московской областях, а также на Алтае", - сказал собеседник агентства.
Всего подтоплено 876 приусадебных участков, некоторые с дачными домиками, 8 жилых домов, 57 мостов, 30 участков дорог.
В пресс-службе МЧС России добавили, что проводится ежедневный мониторинг паводковой обстановки. Для этого изучаются данные со спутников и беспилотников, в работу внедрены ортофотопланы и цифровые модели рельефа.
"С начала весны ледовзрывные работы проведены на 106 участках акваторий, распилено в общей сложности более 312 км ледового панциря, еще около 2 тыс. км льда разрушено с помощью ледоколов, зачернено около 2,4 кв. км льда, расчищен 31 км русел, укреплено 2,5 км береговых линий", - процитировали в пресс-службе главу МЧС России Александра Куренкова.