Задержанный самолет с россиянами вылетел из Египта

Из египетского Шарм-эш-Шейха в Москву вылетел задержанный самолет турецкой авиакомпании Southwind с россиянами на борту. Об этом сообщает РИА Новости.

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Накануне в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что вылет рейса с российскими туристами из Шарм-эш-Шейха в Москву отложен на неопределенное время. Предположительно, причиной задержки стал запрет ЕС в отношении авиакомпании Southwind на совершение полетов в Европу из-за ее "связей с Россией". В АТОР отметили, что на этом рейсе находятся люди, которые приобрели путевки у туроператоров Coral Travel и PEGAS Touristik. На время задержки клиентам предоставили гостиницы и питание.

По данным Flightradar, самолет авиакомпании Southwind MSC903 вылетел из Шарм-эш-Шейха в 4:27 по времени Египта (5:27 мск). Ожидаемое время прибытия в Москву - 11:10 мск.

По данным Flightradar, самолет летел в Россию через Турцию, Грузию и Казахстан.

До этого сообщалось, что турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать через Европу из-за якобы связей с Россией.