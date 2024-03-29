В Петербурге обесточены несколько улиц

Жители Санкт-Петербурга сообщили «Фонтанке» о «масштабном отключении света» в Невском районе города. По словам горожан, без электричества остались несколько улиц и расположенные на них здания, включая жилые многоэтажки.

(Улица) Народная, Дальневосточный проспект, проспект Большевиков, Не работают светофоры, магазины закрыты, — сообщил очевидец.

В Невском районе вблизи Сосновки по всему кварталу нет света, писали горожане. Другие граждане сообщили, что на Невском проспекте также нет электричества.