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В Петербурге обесточены несколько улиц

Жители Санкт-Петербурга сообщили «Фонтанке» о «масштабном отключении света» в Невском районе города. По словам горожан, без электричества остались несколько улиц и расположенные на них здания, включая жилые многоэтажки.

В Петербурге обесточены несколько улиц
© News.ru
(Улица) Народная, Дальневосточный проспект, проспект Большевиков, Не работают светофоры, магазины закрыты, — сообщил очевидец.

В Невском районе вблизи Сосновки по всему кварталу нет света, писали горожане. Другие граждане сообщили, что на Невском проспекте также нет электричества.

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