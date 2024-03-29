Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» рассказали о координаторе

СК установил, что террористы, устроившие теракт в "Крокус сити холле", после нападения направлялись в Киев. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, все их действия курировал мужчина через Telegram.

"По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения", - говорится в сообщении.

Обвиняемые в первоначальных показаниях сообщили, что "их действия как на этапе подготовки, так и после вооруженного нападения в "Крокус сити холле" путем голосовых сообщений через мессенджер Telegram координировал мужчина, который представился им под псевдонимом".

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Ранее в СК РФ сообщили, что следователи получили данные о снабжении исполнителей теракта в "Крокус сити холле" значительными суммами денег и криптовалютой из Украины, которые они использовали при подготовке преступления. В ведомстве также отметили, что первоначальные результаты расследования полностью подтверждают спланированный характер действий террористов, а также тщательную подготовку и финансовую поддержку со стороны организаторов преступления.

Вечером 22 марта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске был совершен теракт. По последним данным, погибли 144 человека, пострадали 382, из которых 217 получили амбулаторную помощь. В тот же день были задержаны четверо исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Их задержали в Брянской области, они направлялись к украинской границе. Еще пять человек, как полагает следствие, являются соучастниками преступления.