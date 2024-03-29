Дело о «Крокусе» ведет управление по расследованию военных преступлений

Дело о теракте в «Крокусе» ведет управление по расследованию военных преступлений, геноцида и реабилитации нацизма СК России. RT на русском

По ходатайствам этого управления судом были арестованы девять обвиняемых, среди которых четверо исполнителей теракта и пятеро предполагаемых соучастников. ТАСС

Теракт произошел 22 марта. Четверо террористов проникли в помещение концертного зала и начали массовый расстрел людей. По официальным данным сообщается о 144 погибших. Следственные мероприятия продолжаются. Ura.Ru